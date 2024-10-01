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1 октября, 10:40

Наши парни подняли флаг России в центре Угледара

Российские военные установили триколор над центральным районом Угледара. Кадры водружения флага публикует телеграм-канал «Шёпот Фронта».

ВС РФ повесили флаг в центре Угледара. Видео © Telegram / Шёпот Фронта

«Угледар! Центр! Флаг РФ! 01.10.2024 утро!» — говорится подписи к видео.

Сводки СВО: Чего ждут резервы боевиков на границе с Курском, два дня до сдачи Угледара, продвижение к Купянску, 1 октября
Сводки СВО: Чего ждут резервы боевиков на границе с Курском, два дня до сдачи Угледара, продвижение к Купянску, 1 октября

Как рассказывал Life.ru, в Угледаре с самого начала СВО находились войска ВСУ, но в последнее время наше командование решило «положить» врага на тех территориях. Несколько недель военные ВС РФ воевали за город, группировка противника оказалась в котле, а российские силовики заявили, что ВСУ уже полностью заблокированы. Ранее Life.ru публиковал ролик с поднятым флагом России над западной частью города, а сегодня триколор оказался и над северо-западом Угледара.

Обложка ©

Telegram / Шёпот Фронта

Александра Мышляева
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