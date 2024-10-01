Наши парни подняли флаг России в центре Угледара
Российские военные установили триколор над центральным районом Угледара. Кадры водружения флага публикует телеграм-канал «Шёпот Фронта».
ВС РФ повесили флаг в центре Угледара. Видео © Telegram / Шёпот Фронта
«Угледар! Центр! Флаг РФ! 01.10.2024 утро!» — говорится подписи к видео.
Как рассказывал Life.ru, в Угледаре с самого начала СВО находились войска ВСУ, но в последнее время наше командование решило «положить» врага на тех территориях. Несколько недель военные ВС РФ воевали за город, группировка противника оказалась в котле, а российские силовики заявили, что ВСУ уже полностью заблокированы. Ранее Life.ru публиковал ролик с поднятым флагом России над западной частью города, а сегодня триколор оказался и над северо-западом Угледара.
Telegram / Шёпот Фронта