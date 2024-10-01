Сводки СВО: Чего ждут резервы боевиков на границе с Курском, два дня до сдачи Угледара, продвижение к Купянску, 1 октября Новые силы ВСУ скопились у Курска, ВС РФ осталось 10 км до Покровска, тэцэкашников начали судить за драки 1 октября — подробности в материале Life.ru. 1 октября, 07:42 Боевая работа расчёта реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» в приграничном районе области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 1 октября

Больше 19 тысяч человек ВСУ потеряли за время вторжения в Курскую область. ВС РФ постепенно выдавливают противника. У сёл Борки и Плехово российским военным удалось выйти к государственной границе. При этом появляется информация, что Украина готовится к новому наступлению. В бой готовы пустить новые силы. Понять, чего хочет добиться Киев, сложно, так как у него хватает проблем на территориях, которые он называет своими. В Курской области ВСУ потеряли Обуховку, но продолжают пытаться зайти в Медвежье.

Донецкая Народная Республика, 1 октября

Пока ВСУ пытаются выйти из Угледара в Донецкой Народной Республике, а такой приказ боевики уже получили, в Киеве начались баталии вокруг 72-й отдельной механизированной бригады. Многие не понимают, как они должны выйти из окружения.

— Ситуация в Угледаре, мягко говоря, тяжёлая. Если раньше я сомневался в том, что можно довести до такого состояния, то сейчас сомнения развеялись, — жалуется автор телеграм-канала «Говорит снайпер» Станислав Бунятов.

Флаг России уже развевается над западной частью Угледара. Видео © Telegram / Управление Z

По его словам, до сдачи города осталась пара дней. Флаг России уже развевается над западной частью города. Предварительно, у противника остался небольшой участок, чтобы выйти, и это грунтовая дорога вдоль лесополосы. Она ведёт в Богоявленку. Но и тут проблема. Российские войска продвигаются к этому населённому пункту. Сообщается, что до него осталось около одного километра. Успехи на всей территории Донбасса заметили и в Великобритании.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обложка © ТАСС / Zuma

— Когда эта битва закончится, мы признаем её как одну большую битву, в которой российские войска обладают подавляющим преимуществом, — отметил британский эксперт Александр Меркурис.

А успехи действительно весомые. Министерство обороны официально подтвердило освобождение Нелеповки. Продвижение на север от этого села позволит контролировать западную часть Торецка. Там уже работают российские штурмовики. Идёт продвижение и к Покровску. ВС РФ находятся в десяти километрах от города. В западной прессе уже говорят о перспективах для Армии России.

— Перед ними (ВС РФ. — Прим. Life.ru) откроется более плоская местность, благоприятная для дальнейшего продвижения. Более того, Россия по-прежнему располагает огромным преимуществом в огневой мощи, даже несмотря на значительный приток американского оружия в Киев в начале года, — пишут авторы The Economist.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что ВСУ находятся в критической ситуации, так как лишились доступа к железной дороге: снабжать боевиков стало сложнее.

Харьковская и Сумская области, 1 октября

Уничтожать противника продолжают и на Слобожанщине. В Сумской области, куда ещё пока не зашли российские войска, уничтожены чешская РСЗО Vampire, грузовик и около 20 вэсэушников. Также поражён поезд, подвозивший боеприпасы тем, кто ещё не выбит из Курской области.

Расчёты реактивной артиллерии группировки «Север» нанесли удары по скоплению живой силы и технике ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

В Харьковской области продолжается движение к реке Оскол. Вместе с тем ВСК и артиллерия уничтожают противника вблизи Купянска. Евгений Лисицын заявляет, что под удары попадает и логистическая инфраструктура.

Разборки Умерова с подчинёнными

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу несколько своих замов. Согласно указу, Станислав Гайдер переходит на должность руководителя офиса министра, а безработными становятся Александр Сергий, Юрий Джигир и Людмила Дараган. Автор Condottiro утверждает, что все они стали тесно сотрудничать с руководителем офиса президента Андреем Ермаком и главой разведуправления Кириллом Будановым. У последнего Умеров отобрал предприятие «Спецтехноэкспорт». Теперь оно подчиняется оборонному ведомству. Сам Умеров считает, что изменения помогут стране быстрее приблизиться к стандартам НАТО, но на самом деле это очередной передел.

Суды над военкомами на Украине

Оплатить штраф в размере 850 гривен (1950 рублей) придётся сотруднику ТЦК из Черновицкой области. Суд признал его виновным в избиении мужчины, которого он пытался мобилизовать. В целом по Украине у военкомов схожая тактика набора личного состава для ВСУ — избиения или догонялки.

— Шёл на работу как раз в тупиковом переулке. И сотрудники ТЦК как раз сзади на микроавтобусе подъехали. И всё, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут всё прошли, всех врачей, — рассказал Иван Золоторев, сдавшийся в плен в Курской области.

Не менее интересный случай с сотрудником ТЦК произошёл в Одессе. Его задержала СБУ. Оказалось, что он работал в Херсоне инспектором колонии, когда город был под контролем России. Украинские источники отмечают, что его самого мобилизовали, но на фронт он не попал, а стал работать в ТЦК. И тут на ум приходит только цитата из фильма «Берегись автомобиля»: «Он, конечно, виноват, но он не виноват». И такая неразбериха во многих сферах Украины.

Авторы Даниил Черных