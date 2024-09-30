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Регион
30 сентября, 09:21

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении посёлка Нелеповка в ДНР

Российские военные освободили посёлок Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны, эта заслуга принадлежит бойцам группировки войск «Центр».

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Нелеповка», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны подтвердили освобождение Украинска в ДНР. Как пояснял эксперт, этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. А накануне, 29 сентября, наши бойцы взяли под контроль село Макеевка в ДНР.

Армия России освободила Мариновку в ДНР
Армия России освободила Мариновку в ДНР
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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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