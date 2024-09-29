Российские военные освободили село Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны противника. Это произошло в районах Макеевки, а также населённых пунктах Григоровка и Торское (ДНР) и Купянск (Харьковская область).

Село Макеевка находится в Сватовском районе.