Российская Армия освободила Макеевку
Минобороны России сообщило об освобождении села Макеевка в ЛНР
Российские военные освободили село Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны противника. Это произошло в районах Макеевки, а также населённых пунктах Григоровка и Торское (ДНР) и Купянск (Харьковская область).
Село Макеевка находится в Сватовском районе.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска в ДНР. Как пояснял эксперт, этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. По его словам, любой город, взятый ВС РФ, — это шаг вперёд к достижению целей СВО.
ТАСС / Александр Река