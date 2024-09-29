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29 сентября, 09:20

Российская Армия освободила Макеевку

Минобороны России сообщило об освобождении села Макеевка в ЛНР

Российские военные освободили село Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны противника. Это произошло в районах Макеевки, а также населённых пунктах Григоровка и Торское (ДНР) и Купянск (Харьковская область).

Село Макеевка находится в Сватовском районе.

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Ранее в Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска в ДНР. Как пояснял эксперт, этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. По его словам, любой город, взятый ВС РФ, — это шаг вперёд к достижению целей СВО.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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