Армия России освободила Мариновку в ДНР
Российская армия во время наступления в Донецкой Народной Республике освободила населённый пункт Мариновка. Об очередных успехах «Центра» сказано в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации за минувшую неделю.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Украинск и Мариновка ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии ВСУ», — доложили в ведомстве.
Помимо этого, российские силы отразили 67 контратак штурмовых групп украинской армии.
А об успехах наших парней в Украинске стало известно ещё 17 сентября. Как пояснял эксперт, этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. По словам полковника Виктора Литовкина, любой город, взятый ВС РФ, — это шаг вперёд к достижению целей СВО. Он отметил, что у населённого пункта нет стратегического значения, однако такая победа многое даёт нашим бойцам. 26 сентября в Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска в ДНР.
Telegram / Минобороны России