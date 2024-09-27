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Регион
27 сентября, 10:29

Армия России освободила Мариновку в ДНР

Российская армия во время наступления в Донецкой Народной Республике освободила населённый пункт Мариновка. Об очередных успехах «Центра» сказано в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации за минувшую неделю.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Украинск и Мариновка ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии ВСУ», — доложили в ведомстве.

Помимо этого, российские силы отразили 67 контратак штурмовых групп украинской армии.

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А об успехах наших парней в Украинске стало известно ещё 17 сентября. Как пояснял эксперт, этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. По словам полковника Виктора Литовкина, любой город, взятый ВС РФ, — это шаг вперёд к достижению целей СВО. Он отметил, что у населённого пункта нет стратегического значения, однако такая победа многое даёт нашим бойцам. 26 сентября в Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска в ДНР.

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Telegram / Минобороны России

Андрей Бражников
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