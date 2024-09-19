Алаудинов: Армия России закрепилась в освобождённых Николаево-Дарьине и Дарьине
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Солдаты Российской армии закрепились на позициях в посёлках Николаево-Дарьино и Дарьино Курской области после их освобождения и полной зачистки от украинских подразделений. О новых успехах отчитался замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Насколько я знаю, в тех населённых пунктах закрепились наши подразделения, всё хорошо, это наш правый фланг, от нас чуть далековато. Но то, что фиксируем от наших соседей, смежников, информация такая», — сообщил офицер ТАСС.
Ранее Алаудинов доложил, что в Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от сил ВСУ. Также наши парни уничтожили крупное скопление украинских солдат в Суджанском районе Курской области, где противник пытался закрепиться.