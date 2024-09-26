В Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска в ДНР

Как уточнили в Минобороны, ВС РФ также отразили десять контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Враг потерял до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-Б».

Об успехах наших парней в Украинске стало известно ещё 17 сентября. Как пояснял эксперт, этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. По словам полковника Виктора Литовкина, любой город, взятый ВС РФ, — это шаг вперёд к достижению целей СВО. Он отметил, что у населённого пункта нет стратегического значения, однако такая победа многое даёт нашим бойцам.