Российская Армия освободила Украинск

Армия России освободила город Украинск в ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня утром населённый пункт Украинск перешёл под контроль Армии России», — сказал собеседник агентства.

По его данным, российские бойцы уже вывесили флаг РФ на вентиляционном стволе шахты на окраине города. Представитель силовых структур предоставил подтверждающие это фотографии, пишет агентство.

Украинск находится между Селидово и Курахово, неподалёку от Красноармейска. Город основан для проживания персонала для строительства и обслуживания шахты «Украина» с выработкой 1,8 миллиона тонн. В 2022 году там проживало около 10,6 тысячи человек.