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25 сентября, 14:48

Шаг вперёд: Военный эксперт объяснил важность взятия Украинска для России

Полковник Литовкин назвал Украинск важным этапом в освобождении ДНР от ВСУ

Украинск является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. Об этом в беседе с Life.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Тактика у ВС РФ будет прежняя: выдавливать украинские части с территории Российской Федерации, которой является Донецкая Народная Республика. Украинск нам важен, это часть России, поэтому мы выгоняем их оттуда, как оккупантов», — объяснил отставной полковник.

Украинск — часть той территории, которая должна быть освобождена, чтобы мы продвинулись дальше к последнему крупному городу, находящемуся на территории ДНР и пока оккупированному бандеровцами или неонацистами

Виктор Литовкин

военный эксперт

Любой город, взятый под контроль российской армией, — шаг вперёд к достижению этой важной цели. У Украинска нет стратегического значения, но его освобождение безусловно является тактическим успехом ВС РФ, пояснил собеседник Life.ru.

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Напомним, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что ВСУ были выбиты из Украинска российскими подразделениями. Руководитель региона также сообщил о продвижении армии России в Красногоровке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Quatrox Production

Ольга Годуненко
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