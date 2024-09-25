Шаг вперёд: Военный эксперт объяснил важность взятия Украинска для России
Полковник Литовкин назвал Украинск важным этапом в освобождении ДНР от ВСУ
Украинск является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. Об этом в беседе с Life.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.
«Тактика у ВС РФ будет прежняя: выдавливать украинские части с территории Российской Федерации, которой является Донецкая Народная Республика. Украинск нам важен, это часть России, поэтому мы выгоняем их оттуда, как оккупантов», — объяснил отставной полковник.
Украинск — часть той территории, которая должна быть освобождена, чтобы мы продвинулись дальше к последнему крупному городу, находящемуся на территории ДНР и пока оккупированному бандеровцами или неонацистами
Любой город, взятый под контроль российской армией, — шаг вперёд к достижению этой важной цели. У Украинска нет стратегического значения, но его освобождение безусловно является тактическим успехом ВС РФ, пояснил собеседник Life.ru.
Напомним, что сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что ВСУ были выбиты из Украинска российскими подразделениями. Руководитель региона также сообщил о продвижении армии России в Красногоровке.
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