Украинск является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. Об этом в беседе с Life.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Тактика у ВС РФ будет прежняя: выдавливать украинские части с территории Российской Федерации, которой является Донецкая Народная Республика. Украинск нам важен, это часть России, поэтому мы выгоняем их оттуда, как оккупантов», — объяснил отставной полковник.

Украинск — часть той территории, которая должна быть освобождена, чтобы мы продвинулись дальше к последнему крупному городу, находящемуся на территории ДНР и пока оккупированному бандеровцами или неонацистами Виктор Литовкин военный эксперт

Любой город, взятый под контроль российской армией, — шаг вперёд к достижению этой важной цели. У Украинска нет стратегического значения, но его освобождение безусловно является тактическим успехом ВС РФ, пояснил собеседник Life.ru.