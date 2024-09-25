Пушилин заявил о продвижении в Красногоровке после взятия Украинска
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телепередачи «Соловьев Live» заявил, что ВС РФ удалось очистить город Украинск от присутствия ВСУ и продвинуться в Красногоровке.
«Мы видим за Красногоровку достаточно успешно идёт продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобождён, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», — сказал политик.
Напомним, что 17 сентября появилась информация о полном освобождении российскими войсками населённого пункта Украинск в Донецкой Народной Республике. Город основан для проживания персонала для строительства и обслуживания шахты «Украина» с выработкой 1,8 миллиона тонн.
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