Пушилин заявил о продвижении в Красногоровке после взятия Украинска

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телепередачи «Соловьев Live» заявил, что ВС РФ удалось очистить город Украинск от присутствия ВСУ и продвинуться в Красногоровке.

«Мы видим за Красногоровку достаточно успешно идёт продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобождён, но уже, скажем, совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», — сказал политик.