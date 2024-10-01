Расчёты «Гиацинтов» уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье
Минобороны: Уничтожена бронетехника и живая сила ВСУ в Курской области
Министерство обороны России сообщило о ликвидации бронетехники и живой силы ВСУ в приграничной зоне Курской области. Как сообщается, расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» из группировки войск «Север» продолжают активно выполнять огневые задачи в рамках контрбатарейной борьбы.
Кадры боевой работы российских военных в приграничной зоне Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам и пунктам временной дислокации украинских бойцов. Работая в тесном сотрудничестве с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, они получают точные координаты целей и незамедлительно реагируют на угрозы.
«Обстановка более спокойная, так как прорыв противник не осуществляет. Даже если что-то есть, какие-то попытки, они вовремя успевают отражаться. В основном цели такие, более похожи на ДРГ. Там 20 человек, 15 человек», — отметил старший офицер батареи с позывным Байкал.
Ранее российские военные барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 ВСУ в Курской области. В оборонном ведомстве уточнили, что после точного попадания «Ланцета» по позиции гаубицы произошёл взрыв и пожар.
Telegram / Минобороны России