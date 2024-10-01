Расчёты «Гиацинтов» уничтожили живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Министерство обороны России сообщило о ликвидации бронетехники и живой силы ВСУ в приграничной зоне Курской области. Как сообщается, расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» из группировки войск «Север» продолжают активно выполнять огневые задачи в рамках контрбатарейной борьбы.

Кадры боевой работы российских военных в приграничной зоне Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам и пунктам временной дислокации украинских бойцов. Работая в тесном сотрудничестве с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, они получают точные координаты целей и незамедлительно реагируют на угрозы.

«Обстановка более спокойная, так как прорыв противник не осуществляет. Даже если что-то есть, какие-то попытки, они вовремя успевают отражаться. В основном цели такие, более похожи на ДРГ. Там 20 человек, 15 человек», — отметил старший офицер батареи с позывным Байкал.