Российский «Ланцет» поразил замаскированную в курском лесу гаубицу ВСУ

Российские военные барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 30 сентября.

ВС России «Ланцетом» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки «Север» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что после точного попадания «Ланцета» по позиции гаубицы произошёл взрыв и пожар. Это зафиксировали системы объективного контроля, предоставив кадры в режиме реального времени.