Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 13:26

Российский «Ланцет» поразил замаскированную в курском лесу гаубицу ВСУ

МО: ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области

Российские военные барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 30 сентября.

ВС России «Ланцетом» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащие группировки «Север» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что после точного попадания «Ланцета» по позиции гаубицы произошёл взрыв и пожар. Это зафиксировали системы объективного контроля, предоставив кадры в режиме реального времени.

Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

А ранее Life.ru писал, что ВС России с помощью «Ланцета» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что точное попадание боеприпаса вызвало взрыв украинской боевой бронированной машины.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров