Российский «Ланцет» поразил замаскированную в курском лесу гаубицу ВСУ
МО: ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области
Российские военные барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 30 сентября.
ВС России «Ланцетом» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Военнослужащие группировки «Север» уничтожили замаскированную позицию гаубицы Д-30 ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что после точного попадания «Ланцета» по позиции гаубицы произошёл взрыв и пожар. Это зафиксировали системы объективного контроля, предоставив кадры в режиме реального времени.
А ранее Life.ru писал, что ВС России с помощью «Ланцета» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что точное попадание боеприпаса вызвало взрыв украинской боевой бронированной машины.
Telegram / Минобороны России