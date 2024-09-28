Меткое попадание «Ланцета» по бронетехнике ВСУ под Курском попало на видео

Подразделение группировки войск «Север» ВС России барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило боевую бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадрами прямого попадания боеприпаса по вражеской технике поделилось Минобороны РФ.

ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель противника была оперативно уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, после чего бронированная машина ВСУ взорвалась.