Меткое попадание «Ланцета» по бронетехнике ВСУ под Курском попало на видео
МО: ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Подразделение группировки войск «Север» ВС России барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило боевую бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадрами прямого попадания боеприпаса по вражеской технике поделилось Минобороны РФ.
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«Разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что цель противника была оперативно уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, после чего бронированная машина ВСУ взорвалась.
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили «Ланцетом» гаубицу «Акация» ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что украинские войска разместили технику около хутора Зелёный Шлях в 9,5 километра от границы РФ и Незалежной.
Telegram / Минобороны России