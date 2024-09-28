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28 сентября, 14:00

Меткое попадание «Ланцета» по бронетехнике ВСУ под Курском попало на видео

МО: ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Подразделение группировки войск «Север» ВС России барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожило боевую бронированную машину Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Кадрами прямого попадания боеприпаса по вражеской технике поделилось Минобороны РФ.

ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявило движение боевой бронированной машины ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель противника была оперативно уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, после чего бронированная машина ВСУ взорвалась.

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А ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили «Ланцетом» гаубицу «Акация» ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что украинские войска разместили технику около хутора Зелёный Шлях в 9,5 километра от границы РФ и Незалежной.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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