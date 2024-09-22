«Ланцет» прямым попаданием сжёг украинскую гаубицу в Курской области
МО: ВС РФ уничтожили «Ланцетом» украинскую гаубицу «Акация» в Курской области
Российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация» в курском приграничье. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
Уничтожение «Ланцетом» самоходной гаубицы «Акация» в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Как рассказали в оборонном ведомстве, технику противника обнаружили разведчики «Северной» группировки войск. Противник разместил 152-мм САУ в районе населённого пункта Зелёный Шлях, который находится в 9,5 километрах от российско-украинской границы.
«Прямым попаданием оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил артустановку украинских националистов», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Life.ru писал о попытке украинских подразделений обойти село Весёлое и прорваться к станции Глушково в Курской области. В операции были задействованы несколько единиц бронетехники, однако до пункта назначения они так и не добрались.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России