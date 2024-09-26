Российский «Ланцет» потопил катер ВСУ в порту украинского Очакова Российские военные уничтожили катер ВСУ в Очакове Николаевской области 26 сентября, 15:53 ВС РФ подбили катер ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские войска нанесли точный удар по украинскому военному катеру «Ярославец» в Очакове Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры поражения вражеского объекта.

ВС РФ подбили катер ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В населённом пункте Очаково Николаевской области расчёт разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец», который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе выполнения задач СВО атаковали инфраструктуру ВСУ. С помощью авиации и беспилотников наши парни лишили врага живой силы, техники и предприятий ВПК в 142 районах.

Авторы Татьяна Миссуми