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Российский «Ланцет» потопил катер ВСУ в порту украинского Очакова

Российские военные уничтожили катер ВСУ в Очакове Николаевской области

26 сентября, 15:53
ВС РФ подбили катер ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ подбили катер ВСУ. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские войска нанесли точный удар по украинскому военному катеру «Ярославец» в Очакове Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры поражения вражеского объекта.

ВС РФ подбили катер ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В населённом пункте Очаково Николаевской области расчёт разведывательного БПЛА обнаружил многоцелевой катер проекта «Ярославец», который был уничтожен точным ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», — уточнили в министерстве.

Российская авиация под тяжёлый рок «усмирила» бойцов ВСУ в курском приграничье
Российская авиация под тяжёлый рок «усмирила» бойцов ВСУ в курском приграничье

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе выполнения задач СВО атаковали инфраструктуру ВСУ. С помощью авиации и беспилотников наши парни лишили врага живой силы, техники и предприятий ВПК в 142 районах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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