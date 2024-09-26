Российская авиация под тяжёлый рок «усмирила» бойцов ВСУ в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщал, что армия Украины за сутки потеряла более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей в Курской области. Всего за время вторжения в регион головы сложили 17 400 солдат. В этом огромная заслуга нашей авиации, которая каждый день демонстрирует успехи на фронте. Так, например, истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил бойцов ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).