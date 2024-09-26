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Регион
26 сентября, 14:27

Российская авиация под тяжёлый рок «усмирила» бойцов ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: Экипаж Ми-28нм нанёс удар по скоплению ВСУ в Курской области

Российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в Курской области. Эпичное видео ликвидации группировок противника публикует Минобороны России.

Авиация ВС РФ разгромила скопление ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипаж Ми-28нм нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Появилось эпичное видео охоты асов на «Аллигаторах» на ВСУ в курском приграничье
Появилось эпичное видео охоты асов на «Аллигаторах» на ВСУ в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщал, что армия Украины за сутки потеряла более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей в Курской области. Всего за время вторжения в регион головы сложили 17 400 солдат. В этом огромная заслуга нашей авиации, которая каждый день демонстрирует успехи на фронте. Так, например, истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил бойцов ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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