Российская авиация под тяжёлый рок «усмирила» бойцов ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ: Экипаж Ми-28нм нанёс удар по скоплению ВСУ в Курской области
Российские бойцы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в Курской области. Эпичное видео ликвидации группировок противника публикует Минобороны России.
Авиация ВС РФ разгромила скопление ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипаж Ми-28нм нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что армия Украины за сутки потеряла более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей в Курской области. Всего за время вторжения в регион головы сложили 17 400 солдат. В этом огромная заслуга нашей авиации, которая каждый день демонстрирует успехи на фронте. Так, например, истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил бойцов ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Telegram / Минобороны России