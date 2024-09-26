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26 сентября, 08:13

Появилось эпичное видео охоты асов на «Аллигаторах» на ВСУ в курском приграничье

МО РФ: Экипаж Ка-52М ударил по бойцам и технике ВСУ в Курской области

ВС РФ нанесли удар по живой силе и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВС РФ нанесли удар по живой силе и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Экипажи российской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар по личному составу и технике ВСУ. Атаку произвели в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Экипаж Ка-52М атаковал личный состав и технику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области»,сообщили в ведомстве.

Парни на «Аллигаторах» смогли достать назначенную цель с помощью ракет, после чего вернулись в аэродромы вылета.

Появилось видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье
Появилось видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье

Ранее стало известно, что за всё время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 16,7 тысячи военных. Также ВСУ лишились огромного количества техники: 127 танков, 61 БМП, 95 БТР, 809 боевых бронированных машин, 508 авто, 136 артиллерийских орудий. Но и это не всё – Киев также потерял 18 единиц инженерной техники.

Наталья Афонина
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