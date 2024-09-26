Появилось эпичное видео охоты асов на «Аллигаторах» на ВСУ в курском приграничье

Экипажи российской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар по личному составу и технике ВСУ. Атаку произвели в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Экипаж Ка-52М атаковал личный состав и технику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве.

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