Украинская армия за минувшие сутки потеряла более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Всего за время вторжения на курской земле полегли 17400 засланцев.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17400 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 БТР, 824 боевых бронированных машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин», – перечисляет ведомство.

Помимо этого, украинские войска лишились 35 станций РЭБ, восьми РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения. Уничтожена также одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.