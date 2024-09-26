Армия России поразила военный аэродром и объекты энергетики ВСУ

Российские военные в ходе выполнения задач СВО атаковали инфраструктуру ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что с помощью авиации и беспилотников наши парни лишили врага живой силы, техники и предприятий ВПК в 142 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.