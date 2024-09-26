Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 10:03

Армия России поразила военный аэродром и объекты энергетики ВСУ

Российские военные в ходе выполнения задач СВО атаковали инфраструктуру ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что с помощью авиации и беспилотников наши парни лишили врага живой силы, техники и предприятий ВПК в 142 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.

Российские войска поразили военные аэродромы и источники энергии ВПК Украины
Российские войска поразили военные аэродромы и источники энергии ВПК Украины

Ране Life.ru сообщал, что в Хмельницкой области на западе Украины прозвучали громкие взрывы. Уточнялось, что в той находился военный аэродром, который расположен в пяти километрах от города. Кроме того, за ночь в украинской столице произошло пять серий взрывов. Информацией делились местные СМИ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров