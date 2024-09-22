Российские войска поразили военные аэродромы и источники энергии ВПК Украины

За минувшие сутки российские войска поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также были нанесены удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов и цехам с дронами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству БПЛА», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Для нанесения ударов использовалась оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также в Минобороны отметили, что ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 141 районе.