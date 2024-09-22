Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 08:15

МО показало эффектный удар по украинскому «хаймарсу» в Сумской области

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

ВС России уничтожили в Шапошникове Сумской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ и её расчеты с помощью ракетного комплекса «Искандер». Минобороны РФ опубликовало кадры эпичного уничтожения техники.

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMASR в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня, поставляемой ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения, а также расчёты РСЗО.

Наводит ужас на врага: Российский «Искандер-М» безжалостно уничтожает ВСУ и важные объекты на Украине
Наводит ужас на врага: Российский «Искандер-М» безжалостно уничтожает ВСУ и важные объекты на Украине

А ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удар при помощи ФАБ по месту дислокации ВСУ в Сумской области. По данным подполья, там готовились вражеские резервы для атаки на курское приграничье.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров