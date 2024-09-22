МО показало эффектный удар по украинскому «хаймарсу» в Сумской области

ВС России уничтожили в Шапошникове Сумской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ и её расчеты с помощью ракетного комплекса «Искандер». Минобороны РФ опубликовало кадры эпичного уничтожения техники.

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMASR в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня, поставляемой ВСУ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения, а также расчёты РСЗО.