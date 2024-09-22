МО показало эффектный удар по украинскому «хаймарсу» в Сумской области
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС России уничтожили в Шапошникове Сумской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ и её расчеты с помощью ракетного комплекса «Искандер». Минобороны РФ опубликовало кадры эпичного уничтожения техники.
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО HIMASR в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня, поставляемой ВСУ», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара были уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, два автомобиля охранения, а также расчёты РСЗО.
А ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удар при помощи ФАБ по месту дислокации ВСУ в Сумской области. По данным подполья, там готовились вражеские резервы для атаки на курское приграничье.
Telegram / Минобороны России