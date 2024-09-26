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26 сентября, 06:08

Серия взрывов прогремела рядом с военным аэродромом в Хмельницкой области

В Хмельницкой области на западе Украины слышны новые громкие взрывы. Удары раздаются в городе Староконстантинове, сообщает украинское издание «Телеграф».

Уточняется, что в стороне атак находится военный аэродром. Он расположен в пяти километрах от города.

В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов
В Киеве за ночь прогремело пять серий взрывов

Ранее также сообщалось о взрывах в Одессе и Сумах. В городах начала работать воздушная тревога. В красную зону попали Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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