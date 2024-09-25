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24 сентября, 21:17

Взрывы прогремели в Одессе и Сумах

В Одессе и Сумах прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в указанных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также находятся Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»
Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»

Прошлой ночью взрывы прогремели в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. О последствиях и причинах не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Оксана Попова
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