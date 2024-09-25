Взрывы прогремели в Одессе и Сумах
В Одессе и Сумах прогремела серия взрывов. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в указанных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также находятся Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области.
Прошлой ночью взрывы прогремели в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины. О последствиях и причинах не сообщалось.
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