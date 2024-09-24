В трёх украинских регионах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины
Взрывы прогремели в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в упомянутых регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Одесская, Николаевская, Кировоградская и Черкасская области.
Прошлой ночью взрывы прогремели в пяти регионах Украины. Речь идёт о Сумской, Черниговской, Тернопольской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.
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