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Регион
23 сентября, 21:44

В трёх украинских регионах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины

Взрывы прогремели в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в упомянутых регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Одесская, Николаевская, Кировоградская и Черкасская области.

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Прошлой ночью взрывы прогремели в пяти регионах Украины. Речь идёт о Сумской, Черниговской, Тернопольской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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