В пяти регионах Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пяти регионах Украины. По данным местных СМИ, речь идёт о Сумской, Черниговской, Тернопольской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

В Сумской области взрывы прогремели в городе Конотопе, в Тернопольской они раздались в областном центре. Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в пяти упомянутых регионах звучала воздушная тревога.