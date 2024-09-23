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22 сентября, 21:28

В пяти регионах Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Тернополе, Конотопе и подконтрольной ВСУ части Запорожья

Взрывы прогремели в пяти регионах Украины. По данным местных СМИ, речь идёт о Сумской, Черниговской, Тернопольской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

В Сумской области взрывы прогремели в городе Конотопе, в Тернопольской они раздались в областном центре. Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в пяти упомянутых регионах звучала воздушная тревога.

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Днём ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Причины и последствия неизвестны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pawel Radomski

Кирилл Сосновских
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