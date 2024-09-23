В пяти регионах Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Тернополе, Конотопе и подконтрольной ВСУ части Запорожья
Взрывы прогремели в пяти регионах Украины. По данным местных СМИ, речь идёт о Сумской, Черниговской, Тернопольской, а также подконтрольной Киеву части Херсонской и Запорожской областей.
В Сумской области взрывы прогремели в городе Конотопе, в Тернопольской они раздались в областном центре. Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в пяти упомянутых регионах звучала воздушная тревога.
Днём ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Причины и последствия неизвестны.
Shutterstock / FOTODOM / Pawel Radomski