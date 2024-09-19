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18 сентября, 22:09

Украинские Сумы частично остались без света

«Общественное»: Сумы на севере Украины частично обесточены после взрывов

Город Сумы на севере Украины частично остался без света после взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение», — передаёт телеканал.

В Черниговской области Украины прогремели взрывы
В Черниговской области Украины прогремели взрывы

Напомним, ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучит воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Оксана Попова
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