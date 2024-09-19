Украинские Сумы частично остались без света
«Общественное»: Сумы на севере Украины частично обесточены после взрывов
Город Сумы на севере Украины частично остался без света после взрывов. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
«После взрывов в части Сум исчезло электроснабжение», — передаёт телеканал.
Напомним, ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Сумах, Днепре и Николаевской области. В указанных регионах звучит воздушная тревога.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR