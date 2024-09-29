Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 29 сентября.

Истребитель Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском. Видео © Минобороны России

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.