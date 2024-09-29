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29 сентября, 11:56

Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье

МО: Истребитель Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 29 сентября.

Истребитель Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском. Видео © Минобороны России

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Опорный пункт украинских войск был уничтожен, а личный состав ликвидирован.

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А ранее Life.ru рассказывал, что экипаж боевого вертолёта Ми-28нм нанёс удар по скоплению ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что личный состав украинских войск был ликвидирован. Между тем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье превысили 18 тысяч бойцов.

Обложка ©

Минобороны России

Дарья Нарыкова
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