Экипаж Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорнику ВСУ в курском приграничье
МО: Истребитель Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 29 сентября.
Истребитель Су-34 авиабомбами уничтожил опорный пункт ВСУ под Курском. Видео © Минобороны России
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным целям с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Опорный пункт украинских войск был уничтожен, а личный состав ликвидирован.
А ранее Life.ru рассказывал, что экипаж боевого вертолёта Ми-28нм нанёс удар по скоплению ВСУ в Курской области. В Минобороны уточнили, что личный состав украинских войск был ликвидирован. Между тем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье превысили 18 тысяч бойцов.
Минобороны России