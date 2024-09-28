Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 18 тысяч военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 370 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 28 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, 2 боевые машины пехоты М2 Bradley производства США», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские войска лишились пяти боевых бронированных машин, а также двух артиллерийских орудия и восьми автомобилей.

Всего за время боёв в Курской области ВСУ потеряли более 18130 военных. Также Киев лишился 132 танков, 64 БМП, 97 бронетранспортёров, 842 боевых бронированных машин, 541 автомобиля, 145 артиллерийских орудий, 31 пусковой установки РСЗО, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS производства США. Кроме того, ВСУ потеряли восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, среди них — 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.