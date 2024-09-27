За сутки ВСУ потеряли более 330 бойцов под Курском, общие потери превысили 17750

За минувшие сутки ВС Украины потеряли в Курской области свыше 330 бойцов личного состава, а также 16 единиц бронированной техники, в частности танк, два БТР и 13 бронеавтомобилей. За всё время боёв в приграничье потери ВСУ превысили 17750 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей», — говорится в публикации.

Также трое украинских военных сдались в плен.

Общие потери ВС Украины с начала вылазки в регион составили свыше 17750 бойцов. Кроме того, противник потерял 131 танк, 62 БМП, 97 БТР, 837 бронеавтомобилей, 533 обычных авто, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку РСЗО, среди которых восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих автомобилей, 37 станций РЭБ, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и прочей техники, в том числе 11 инженерных автомобилей разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную РЭМ.