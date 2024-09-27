Бойцы «Ахмата» выжгли ангары, где схоронились солдаты ВСУ под Курском
Бойцы спецназа «Ахмат» беспилотниками уничтожили скопление ВСУ под Курском
В Курской области бойцы расчёта БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» спалили дотла ангары, в которых спрятались украинские боевики. За день до этого российская «птица» засекла передвигающуюся технику ВСУ и личный состав. Об этом сообщает RT.
Командир расчёта об уничтожении боевиков ВСУ под Курском. Видео © Telegram / RT на русском
Российские бойцы придумали специальный трюк. Они проделали в крыше дыру, чтобы через неё залететь внутрь смогли более десяти FPV-дронов. В итоге ангар вспыхнул. Оттуда вырвались клубы чёрного дыма, что, по словам военных, говорит о попадании по боекомплекту.
За всё время вторжения под Курском расчёт уничтожил более 20 единиц техники украинской армии. Его командир с позывным Псих перед использованием сам меняет в дронах передатчики, что позволяет менять частоты. Благодаря таким махинациям их не могут засечь солдаты ВСУ.
Ранее военный корреспондент опубликовал записки, которые солдаты ВСУ делали перед смертью в Курской области. В них, помимо всего прочего, содержатся слова ненависти, обращённые к главкому украинской армии Сырскому и Владимиру Зеленскому.
Telegram / RT на русском