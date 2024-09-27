Украина бросила огромное количество солдат в Курскую область во время вторжения. Несмотря на то, что более 17 тысяч из них уже погибли в ходе военной авантюры, немало украинских боевиков до сих пор орудуют в курском приграничье. Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») опознали свыше 800 из них и выложили подборку и их фото в канале «НемеZида».

Участники вторжения под Курском. Видео © Telegram / «НемеZида»

Среди них военнослужащие 82 десантно-штурмовой бригады, 61 механизированной бригады и операторы беспилотников. При этом около 200 являются иностранными наёмниками родом из Сирии, Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии и не только. В подборке хакеров – легионер Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции, Ави Шварц из Израиля.

Среди засланцев из боевики с опытом боёв в составе «‎Азова»*. Один из них – лейтенант из 61-й механизированной бригады ВСУ Андрей Ткаченко 1996 года рождения, родом Киева в звании. Другой матёрый военный – Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области. С 8 мая 2014 года он был командиром карательного батальона «Чернигов». Военный руководил подразделением в ходе карательной операции в Лисичанске и лично участвовал в убийствах ополченцев, а также репрессиях против мирных жителей на территории Донбасса.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что вторжение ВСУ в Курскую область унесло жизни уже более 17 400 боевиков украинской армии. Кроме того ВСУ потеряли в курском приграничье 130 танков, 62 боевых машины и 142 артиллерийских орудия.