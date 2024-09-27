Мужчина расплакался после обнаружения пропавшей месяц назад мамы под Курском

Житель Курской области не смог сдержать слёз благодарности и счастья, когда волонтёры отыскали его маму, пропавшую месяц назад. Трогательную историю рассказал специалист по восстановлению семейных связей регионального управления Российского Красного креста Андрей Мальцев.

«У нас недавно приходил мужчина, мать которого осталась в Апанасовке. И, значит, по нашей заявке её вывезли военные. Мы весь момент, когда её вывозили, и до этого были на связи с этим мужчиной, то есть месяц мы с ним были на связи где-то. Он к нам приходил, мы постоянно по этому поводу общались, какие-то моменты обсуждали», — рассказал Андрей РИА «Новости».

В день, когда женщину вывозили из приграничного села мужчина также был на телефоне. Он созвонился с Андреем Мальцевым в 10 вечера и утвердил всю информацию. На следующий день мужчина пришёл к волонтёру уже с тортом и чаем, «благодарил, плакал у нас, сидел».

«В общем, был такой довольно трогательный момент», — добавил Андрей.

Волонтёр объяснил, что обычное такие случаи — редкость. Ребята работают по спискам остановившихся в ПВР, они постоянно находятся на телефоне с полицией и министерством здравоохранения. Волонтёры также созваниваются с родственниками и разыскиваемыми. Иногда же, сотрудники выезжают в ПВР или встречаются с людьми, которым нужна помощь лично. Обычно люди благодарят за помощь по телефону, и на этом контакт прекращается.

«Конечно, это (когда люди лично благодарят – Прим. Life.ru) придаёт какие-то силы, придаёт радости и надежды, что вот всё будет хорошо и что мы делаем хорошее благое дело», — подытожил Андрей.