Волонтёры спасли оставшихся в Белгородской области животных и привезли их в Москву

Волонтёры смогли вывезти большое количество животных с приграничных территорий Белгородской области, где продолжаются обстрелы. Большой и добрый материал о спасении мокрых носиков подготовил портал «Страсти».

На операцию хвостов и ушей поехала волонтёр и по совместительству главный редактор издания Елена Ровкова. Компанию ей составила зоозащитник Ирина. Перед спасательной операцией женщины смогли пообщаться с россиянкой, которая была вынуждена оставить свой дом из-за обстрелов. По словам собеседницы, в приграничье до сих пор живёт огромное количество одиноких и домашних питомцев, а спасать их некому.

Елена и Ирина согласились помочь и решились на поездку. Женщины приехали в один из приграничных районов Белгорода для отлова животных. Как оказалось, некоторые кошки и собаки нашли себе новых хозяев самостоятельно. Большая часть хвостатых прибилась к бойцам ВС РФ. Парни по сей день продолжают делить с новыми товарищами пайки, вместе спать и охранять территорию родины.

В результате поездки Елена и Ирина вернулись в столицу не одни. Женщины смогли привезти домой самых преданных кошек и собак. Всех животных обследовали и взяли у них анализы. Сейчас большая часть остаётся на передержке. В будущем всем питомцам найдут новых хозяев.