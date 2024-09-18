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18 сентября, 15:49

Бездомный пёс «подпел» сирене спасателей и помог найти пропавших грибников в Хабаровском крае

МЧС: Грибники выбрались из леса благодаря сирене и лаю собаки в Хабаровском крае

Собака спасла грибников. Фото © Telegram / МЧС России

Собака спасла грибников. Фото © Telegram / МЧС России

В Хабаровском крае грибникам помогли выбраться из леса вой сирены и лай собаки. Бездомный пёс подбежал к спасательной службе и начал помогать заблудившимся ориентироваться на звук. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Собака помогает спасателям найти грибников. Видео © Telegram / МЧС России

Грибники быстро сообразили, куда надо идти, и смогли выбраться из леса. Пёс же получил за свою помощь награду в виде вкусняшки и побежал обратно по своим делам.

Пропавший грибник после спасения в Хабаровском крае. Фото © Telegram / МЧС России

Пропавший грибник после спасения в Хабаровском крае. Фото © Telegram / МЧС России

92-летнего дедушку спасли после пяти дней выживания на дне оврага в кубанском лесу
92-летнего дедушку спасли после пяти дней выживания на дне оврага в кубанском лесу

Прогулка в лес за грибами может стать опасным приключением. В конце августа в Пермском лесу заблудилась 83-летняя пенсионерка. Она провела в лесу четыре дня и смогла выжить. Также Life.ru давали совет, как грибникам не потеряться во время собирания опят и лисичек. Так, на корзину стоит повязать бантик, который всегда должен находиться со стороны выхода.

Полина Никифорова
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