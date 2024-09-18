Бездомный пёс «подпел» сирене спасателей и помог найти пропавших грибников в Хабаровском крае

В Хабаровском крае грибникам помогли выбраться из леса вой сирены и лай собаки. Бездомный пёс подбежал к спасательной службе и начал помогать заблудившимся ориентироваться на звук. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Грибники быстро сообразили, куда надо идти, и смогли выбраться из леса. Пёс же получил за свою помощь награду в виде вкусняшки и побежал обратно по своим делам.

Прогулка в лес за грибами может стать опасным приключением. В конце августа в Пермском лесу заблудилась 83-летняя пенсионерка. Она провела в лесу четыре дня и смогла выжить. Также Life.ru давали совет, как грибникам не потеряться во время собирания опят и лисичек. Так, на корзину стоит повязать бантик, который всегда должен находиться со стороны выхода.