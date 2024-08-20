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19 августа, 21:59

Эксперт раскрыл, как бантик на корзинке не даст заблудиться в лесу

Грибник Базылев: Бантик на корзине поможет не заблудиться в лесу

Эксперт советует не забывать мобильный телефон, заранее загрузив на него карты и отметив точку входа в лес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galyna Andrushko

Эксперт советует не забывать мобильный телефон, заранее загрузив на него карты и отметив точку входа в лес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galyna Andrushko

Профессиональный грибник Алексей Базылев, выступая в эфире телеканала "Санкт-Петербург", поделился ключевыми рекомендациями для тех, кто хочет заниматься тихой охотой. Основной совет эксперта — не забывать мобильный телефон, заранее загрузив на него карты и отметив точку входа в лес. Важным элементом является также устройство для бесперебойного питания.

При отправлении в лес стоит выбирать яркую одежду из водоотталкивающей синтетики. Не помешает иметь при себе запас воды и небольшой перекус. Если вы принимаете лекарства, возьмите их с собой, а для защиты от насекомых можно использовать специальные средства.

Один из эффективных лайфхаков от грибника — использование бантика на корзине для сбора грибов. По его словам, если корзина всегда будет направлена в сторону выхода, это поможет не заблудиться. Например, поставив корзину с бантиком на одну сторону, можно легко определить, в каком направлении искать выход из леса, даже если вы далеко отошли. Такой метод значительно упрощает возвращение на исходную точку.

Учёный перечислил наиболее богатые витаминами грибы
Учёный перечислил наиболее богатые витаминами грибы

Ранее Life.ru сообщал, что в российских лесах можно наткнуться на опасные грибы, среди которых "зуб дьявола" с кроваво-красными каплями, смертельная бледная поганка, яркий, но ядовитый мухомор красный, а также галерина окаймлённая и паутинник красивейший, способные вызывать серьёзные отравления. Также стоит остерегаться волоконницы Патуйяра, лепиоты коричнево-красной, сатанинского гриба, решёточника красного и говорушки беловатой, которые могут привести к трагическим последствиям.

Кирилл Сосновских
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