Эксперт раскрыл, как бантик на корзинке не даст заблудиться в лесу

Профессиональный грибник Алексей Базылев, выступая в эфире телеканала "Санкт-Петербург", поделился ключевыми рекомендациями для тех, кто хочет заниматься тихой охотой. Основной совет эксперта — не забывать мобильный телефон, заранее загрузив на него карты и отметив точку входа в лес. Важным элементом является также устройство для бесперебойного питания.

При отправлении в лес стоит выбирать яркую одежду из водоотталкивающей синтетики. Не помешает иметь при себе запас воды и небольшой перекус. Если вы принимаете лекарства, возьмите их с собой, а для защиты от насекомых можно использовать специальные средства.

Один из эффективных лайфхаков от грибника — использование бантика на корзине для сбора грибов. По его словам, если корзина всегда будет направлена в сторону выхода, это поможет не заблудиться. Например, поставив корзину с бантиком на одну сторону, можно легко определить, в каком направлении искать выход из леса, даже если вы далеко отошли. Такой метод значительно упрощает возвращение на исходную точку.