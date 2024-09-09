92-летнего дедушку спасли после пяти дней выживания на дне оврага в кубанском лесу
В лесу в Краснодарском крае нашли живым 92-летнего дедушку спустя 5 дней поисков
Заблудившийся 92-летний дедушка сумел выжить после 5 дней, проведённых в лесу в Краснодарском крае. Об этом сообщает Kub Mash.
Пенсионера уносят из леса. Видео © Telegram / Kub Mash
Владимир Григорьевич отправился в лес на прогулку и заплутал. Спасатели и волонтёрские отряды начали прочёсывать местность в поисках. Пенсионера нашли живым на дне оврага, после чего он был доставлен в больницу.
Ранее в лесу под Калининградом у посёлка Ельники нашли 79-летннюю бабушку, которая заблудилась там вместе со своим 40-летним сыном. Они провели там целую неделю. Пенсионерку случайно заметил проходящий мимо грибник.
Shutterstock / FOTODOM / Muito