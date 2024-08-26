Гимнастика и оптимизм помогли заблудившейся бабушке четыре дня выживать в лесу под Пермью

В Пермском крае полицейские нашли целой и невредимой 83-летнюю пенсионерку, которая четверо суток провела в лесу без воды и пищи. Людмила Васильевна заблудилась, когда пошла по грибы. Бабушка признаётся, что всё это время не теряла надежды на спасение. Ночами она согревалась с помощью гимнастики, а от дождя и ветра укрывалась под кронами деревьев.

Кадры поисковой операции по обнаружению заблудившейся в лесу пенсионерки. Видео © Телеграм / Ирина Волк

«Обессиленную пожилую женщину, которая провела без пищи и воды четыре дня в лесу, нашел старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Кузнецов. Полицейский взял Людмилу Васильевну за руку и сказал: «Всё закончилось. Помощь пришла», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В поисках пенсионерки также принимали участие сотрудники МЧС России и добровольцы. Трое суток они обходили местность в надежде обнаружить Людмилу Васильевну живой, а когда нашли, соорудили носилки из стволов молодых осин и, сменяя друг друга, несли старушку более 3,5 километра к дороге, где их уже ждали прибывшие на вызов медики.