Гимнастика и оптимизм помогли заблудившейся бабушке четыре дня выживать в лесу под Пермью
Ирина Волк: Полицейские отыскали в лесу 83-летнюю пермячку Людмилу Васильевну
Спасённая пенсионерка Людмила Васильевна с сыновьями. Фото © Телеграм / Ирина Волк
В Пермском крае полицейские нашли целой и невредимой 83-летнюю пенсионерку, которая четверо суток провела в лесу без воды и пищи. Людмила Васильевна заблудилась, когда пошла по грибы. Бабушка признаётся, что всё это время не теряла надежды на спасение. Ночами она согревалась с помощью гимнастики, а от дождя и ветра укрывалась под кронами деревьев.
Кадры поисковой операции по обнаружению заблудившейся в лесу пенсионерки. Видео © Телеграм / Ирина Волк
«Обессиленную пожилую женщину, которая провела без пищи и воды четыре дня в лесу, нашел старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Кузнецов. Полицейский взял Людмилу Васильевну за руку и сказал: «Всё закончилось. Помощь пришла», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В поисках пенсионерки также принимали участие сотрудники МЧС России и добровольцы. Трое суток они обходили местность в надежде обнаружить Людмилу Васильевну живой, а когда нашли, соорудили носилки из стволов молодых осин и, сменяя друг друга, несли старушку более 3,5 километра к дороге, где их уже ждали прибывшие на вызов медики.
А ранее в Приамурье 81-летняя бабушка выжила, пять дней скитаясь по лесу. Всё это время Людмила Ивановна Попова ничего не ела и пила из луж.