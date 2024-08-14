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Окровавленный россиянин вышел из леса после невероятной победы в схватке с медведем

На Камчатке мужчина получил травмы рук и головы после нападения медведя

14 августа, 11:45
Мужчина, выживший после встречи с медведем на Камчатке. Обложка © Telegram / МЧС РФ

Мужчина, выживший после встречи с медведем на Камчатке. Обложка © Telegram / МЧС РФ

На Камчатке медведь напал на мужчину, когда тот шёл по лесу вблизи садового товарищества. Однако местный житель отказался становиться лёгкой добычей хищника и вступил в драку со зверем. Историей спасения делится МЧС России.

Мужчина выжил после встречи с медведем на Камчатке. Фото © Telegram / МЧС РФ

Мужчина выжил после встречи с медведем на Камчатке. Фото © Telegram / МЧС РФ

"Раненого мужчину вывел на дорогу охотовед. Здесь спасатели МЧС России оказали первую помощь пострадавшему до приезда врачей. Его госпитализировали с травмами руки и головы", — уточнили в ведомстве.

Сахалинец прогнал лопатой медведя, который накинулся на дачницу
Сахалинец прогнал лопатой медведя, который накинулся на дачницу

Ранее сообщалось, что туристы сорвались со скалы, убегая от медведя на Байкале. Мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдалённых бухт, куда приплыли на лодке. Когда из леса к ним вышел хищник, туристы испугались и бросились бежать, но погибли, упав с высоты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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