Окровавленный россиянин вышел из леса после невероятной победы в схватке с медведем На Камчатке мужчина получил травмы рук и головы после нападения медведя 14 августа, 11:45 Мужчина, выживший после встречи с медведем на Камчатке. Обложка © Telegram / МЧС РФ

На Камчатке медведь напал на мужчину, когда тот шёл по лесу вблизи садового товарищества. Однако местный житель отказался становиться лёгкой добычей хищника и вступил в драку со зверем. Историей спасения делится МЧС России.

Мужчина выжил после встречи с медведем на Камчатке. Фото © Telegram / МЧС РФ

"Раненого мужчину вывел на дорогу охотовед. Здесь спасатели МЧС России оказали первую помощь пострадавшему до приезда врачей. Его госпитализировали с травмами руки и головы", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что туристы сорвались со скалы, убегая от медведя на Байкале. Мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдалённых бухт, куда приплыли на лодке. Когда из леса к ним вышел хищник, туристы испугались и бросились бежать, но погибли, упав с высоты.

Авторы Татьяна Миссуми