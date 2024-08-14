Хотел спастись от медведя: На Байкале турист прыгнул со скалы и разбился
Турист из Иркутска погиб в Бурятии, спасаясь от медведя
На побережье Байкала погиб турист, ещё один получил ранения. Путешественники пытались спастись от медведя и прыгнули со скалы. Об этом сообщает СУ СК по республике Бурятия.
"По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы", — говорится в сообщении ведомства.
В итоге один из них скончался, а второй получил повреждения различной степени тяжести. Сейчас следователи осматривают место ЧП, уже проведён опрос очевидцев.
А в Канаде велосипедист выжил после встречи с разъярённым гризли благодаря совету из новостей. Он вспомнил, как человек ударил дикое животное в нос, тем самым заставив отступить. В итоге находчивый дал гризли по морде — и это сработало. Сбитое с толку животное не стало преследовать велосипедиста, и он смог скрыться.
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