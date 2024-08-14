Хотел спастись от медведя: На Байкале турист прыгнул со скалы и разбился

На побережье Байкала погиб турист, ещё один получил ранения. Путешественники пытались спастись от медведя и прыгнули со скалы. Об этом сообщает СУ СК по республике Бурятия.

"По предварительным данным, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь. Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы", — говорится в сообщении ведомства.

В итоге один из них скончался, а второй получил повреждения различной степени тяжести. Сейчас следователи осматривают место ЧП, уже проведён опрос очевидцев.