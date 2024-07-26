Грибник стал жертвой медведицы на Камчатке
На Камчатке зафиксировано первое смертельное нападение медведя в 2024 году
На Камчатке зафиксировано первое смертельное нападение медведя в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vz maze
В Камчатском крае проводится проверка в связи с нападением медведя, приведшим к гибели человека, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Инцидент произошёл 25 июля в Елизовском районе.
Согласно сообщениям местных СМИ, медведица напала на сборщика грибов: его останки нашли местные жители. После этого животное застрелили.
Это первый случай смертельного нападения медведя на человека в Камчатке в текущем году. В регионе, по данным Министерства природных ресурсов, обитает более 25 тысяч бурых медведей.
Ранее под Санкт-Петербургом медведица напала на дрессировщицу, когда она кормила животных вечером. Как сообщается, рядом находился её 16-летний сын, который смог отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию. Алёна была членом цирковой династии Запашных-Симадо-Масляновых и выступала вместе с мужем и детьми.