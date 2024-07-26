Грибник стал жертвой медведицы на Камчатке

В Камчатском крае проводится проверка в связи с нападением медведя, приведшим к гибели человека, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Инцидент произошёл 25 июля в Елизовском районе.

Согласно сообщениям местных СМИ, медведица напала на сборщика грибов: его останки нашли местные жители. После этого животное застрелили.

Это первый случай смертельного нападения медведя на человека в Камчатке в текущем году. В регионе, по данным Министерства природных ресурсов, обитает более 25 тысяч бурых медведей.