Не первое нападение: Стали известны детали трагедии под Петербургом, где медведь задрал дрессировщицу

Растерзавшая накануне дрессировщицу под Санкт-Петербургом медведица напала на женщину во время вечернего кормления. Как сообщает "Mash на Мойке", рядом с погибшей был её 16-летний сын. Мальчику удалось отбежать на безопасное расстояние и вызвать полицию.

По данным телеграм-канала, погибшая — звезда цирка Алфия (псевдоним — Алёна) Маслянова из большого циркового рода Запашных – Симадо – Масляновых. Вместе с ней на сцене также выступали муж Максим и дети, у них даже была своя шоу-программа "Ехали медведи" в цирке-шапито "Малибу". В частном доме под Петербургом вместе с дрессировщиками проживали два диких питомца — Варя и Даша. Медведиц на протяжении 10 лет содержали на участке в специально оборудованном фургоне, а днём выпускали гулять в вольеры. Животные были настоящим украшением дома — с ними фотографировались и снимали видео все члены семьи и многочисленные гости.

Всё это время медведицы вели себя спокойно, но четыре года назад в Подмосковье Варя напала на одного из детей дрессировщиков. Тогда после представления глава семейства вместе с сыном вёл зверя в клетку, но он неожиданно напал на ребёнка — благо отец смог отогнать медведицу.