Под Петербургом медведь задрал хозяйку и сбежал, его уже ликвидировали
Под Санкт-Петербургом медведь разодрал свою хозяйку в СНТ "Гипроникель" Курортного района. Зверю удалось выбраться из клетки на участке, где он содержался, пишет Mash на Мойке.
После инцидента в районе какое-то время раздавались звуки стрельбы. По данным телеграм-канала, животное, растерзавшее свою хозяйку, ликвидировали. При этом уточняется, что в вольере на участке находились сразу двое косолапых.
"Завалили! Всё, завалили... Мишку жалко", — говорит за кадром автор видео.
Ранее в Бурятии медведь загрыз жительницу Нижнеангарска. Женщина встретилась с хищным зверем, когда была на рыбалке недалеко от тайги. По одной из версий, мишка принял человека за угрозу или же хотел воспользоваться уловом. В итоге от полученных травм она скончалась.