Под Петербургом медведь задрал хозяйку и сбежал, его уже ликвидировали

Под Санкт-Петербургом медведь разодрал свою хозяйку в СНТ "Гипроникель" Курортного района. Зверю удалось выбраться из клетки на участке, где он содержался, пишет Mash на Мойке.

После инцидента в районе какое-то время раздавались звуки стрельбы. По данным телеграм-канала, животное, растерзавшее свою хозяйку, ликвидировали. При этом уточняется, что в вольере на участке находились сразу двое косолапых.

Кадры с места ЧП. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

"Завалили! Всё, завалили... Мишку жалко", — говорит за кадром автор видео.