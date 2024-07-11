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11 июля, 19:17

Под Петербургом медведь задрал хозяйку и сбежал, его уже ликвидировали

Кадры с места ЧП. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Кадры с места ЧП. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Под Санкт-Петербургом медведь разодрал свою хозяйку в СНТ "Гипроникель" Курортного района. Зверю удалось выбраться из клетки на участке, где он содержался, пишет Mash на Мойке.

После инцидента в районе какое-то время раздавались звуки стрельбы. По данным телеграм-канала, животное, растерзавшее свою хозяйку, ликвидировали. При этом уточняется, что в вольере на участке находились сразу двое косолапых.

Кадры с места ЧП. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

"Завалили! Всё, завалили... Мишку жалко", — говорит за кадром автор видео.

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Николь Вербер
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