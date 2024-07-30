В Канаде велосипедист выжил после встречи с разъярённым гризли благодаря совету из новостей

В Канаде велосипедисту не посчастливилось встретить во время езды по лесу агрессивного медведя. Избежать атаки разъярённого зверя ему удалось благодаря совету из новостей. Об удивительной истории спасения сообщает CBS.

Велосипедист едва не расстался с жизнью во время заезда по заповеднику Anderson Flats Provincial Park в Британской Колумбии. Посреди маршрута мужчина выехал к поляне, где встретил медведицу гризли с медвежатами. Поддавшись инстинкту, дикое животное тут же бросилось защищать потомство. Однако мужчина не растерялся и поставил перед собой велосипед. Своеобразная преграда помогла ему избежать острых зубов и когтей мамы-гризли.

Но медведица отбросила велосипед и продолжила атаку. Тогда мужчина вспомнил новость, услышанную по радио, как человек ударил дикое животное в нос, тем самым заставив отступить. Он быстро ударил гризли по морде — и это сработало. Сбитое с толку животное не стало преследовать велосипедиста, и он смог скрыться.

Семейство медведей спряталось в кустах, а едва не угодивший в когтистые лапы мужчина выехал из заповедника. Оттуда другие туристы доставили его в больницу. Он получил мелкие травмы из-за падения с велосипеда.