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26 июля, 10:18

Сахалинец прогнал лопатой медведя, который накинулся на дачницу

Медведь на Сахалине. Обложка © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчёта

Медведь на Сахалине. Обложка © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчёта

Медведь вышел из леса на Сахалине и напал на дачницу. Женщина выжила благодаря соседу, который прогнал косолапого с помощью лопаты, сообщили в пресс-службе регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства.

Медведь забрёл на один из участков СНТ около станции Новодеревенская. В ведомстве объяснили, что хищника привлёк запах рыбных отходов, которые были оставлены на соседнем участке, а также поспевшая ягода в заброшенном огороде.

Дачница осталась невредима благодаря соседу, который услышал её крики и прибежал на помощь. Он взял лопату и ударил косолапого по голове. После этого медведь скрылся, но лесничие выследили его и застрелили.

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А ранее Life.ru рассказывал, что медведь разодрал собаку, а после напал на жителей села в Приморском крае. После этого местные выстрелили в хищника, он скончался на пороге дома.

Дарья Нарыкова
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