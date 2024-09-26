«Это АД!» Погибшие в Курской области бойцы ВСУ оставили мрачные предсмертные письма
Военкор Лисицын обнародовал записки солдат ВСУ, ликвидированных под Курском
Погибшие в боях в Глушковском районе Курской области бойцы украинских ВС написали предсмертные записки с критикой командования, главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского. Фотографии этих посланий опубликовал в личном телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.
Автор одной из записок обвинил полковника ВСУ в том, что он использовал вверенный ему личный состав в качестве пушечного мяса: «Поддержки нет. Долго мы не продержимся». Почерк сложно разобрать, но похоже, что речь идёт о Павле Розлаче, командире 3-й батальонной тактической группы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Первая из предсмертных записок бойцов ВСУ, найденных в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV
Написавший вторую записку заявил, что операция в Курской области оказалась билетом в один конец. Напоследок он проклял Александра Сырского и Владимира Зеленского.
«Нас отправили на смерть. Курская область — это АД. Мы все погибли. Зеленский и Сырский, будьте прокляты!» — говорится в письме.
Второе из предсмертных посланий, оставленных украинскими военнослужащими в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV
Ранее стало известно о том, что в одном из освобождённых от присутствия ВСУ сёл курского региона нашли труп украинского военного, он лежал в промышленном холодильнике. Предположительно, его сослуживцы решили не брать с собой тело погибшего товарища при отступлении.
Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV