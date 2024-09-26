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26 сентября, 16:31

«Это АД!» Погибшие в Курской области бойцы ВСУ оставили мрачные предсмертные письма

Военкор Лисицын обнародовал записки солдат ВСУ, ликвидированных под Курском

Погибшие в боях в Глушковском районе Курской области бойцы украинских ВС написали предсмертные записки с критикой командования, главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского. Фотографии этих посланий опубликовал в личном телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

Автор одной из записок обвинил полковника ВСУ в том, что он использовал вверенный ему личный состав в качестве пушечного мяса: «Поддержки нет. Долго мы не продержимся». Почерк сложно разобрать, но похоже, что речь идёт о Павле Розлаче, командире 3-й батальонной тактической группы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Первая из предсмертных записок бойцов ВСУ, найденных в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Первая из предсмертных записок бойцов ВСУ, найденных в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Написавший вторую записку заявил, что операция в Курской области оказалась билетом в один конец. Напоследок он проклял Александра Сырского и Владимира Зеленского.

«Нас отправили на смерть. Курская область — это АД. Мы все погибли. Зеленский и Сырский, будьте прокляты!» — говорится в письме.

Второе из предсмертных посланий, оставленных украинскими военнослужащими в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Второе из предсмертных посланий, оставленных украинскими военнослужащими в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Ранее стало известно о том, что в одном из освобождённых от присутствия ВСУ сёл курского региона нашли труп украинского военного, он лежал в промышленном холодильнике. Предположительно, его сослуживцы решили не брать с собой тело погибшего товарища при отступлении.

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Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Юрий Лысенко
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