«Это АД!» Погибшие в Курской области бойцы ВСУ оставили мрачные предсмертные письма

Погибшие в боях в Глушковском районе Курской области бойцы украинских ВС написали предсмертные записки с критикой командования, главкома ВСУ Александра Сырского и Владимира Зеленского. Фотографии этих посланий опубликовал в личном телеграм-канале военкор Евгений Лисицын.

Автор одной из записок обвинил полковника ВСУ в том, что он использовал вверенный ему личный состав в качестве пушечного мяса: «Поддержки нет. Долго мы не продержимся». Почерк сложно разобрать, но похоже, что речь идёт о Павле Розлаче, командире 3-й батальонной тактической группы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Первая из предсмертных записок бойцов ВСУ, найденных в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV

Написавший вторую записку заявил, что операция в Курской области оказалась билетом в один конец. Напоследок он проклял Александра Сырского и Владимира Зеленского.

«Нас отправили на смерть. Курская область — это АД. Мы все погибли. Зеленский и Сырский, будьте прокляты!» — говорится в письме.

Второе из предсмертных посланий, оставленных украинскими военнослужащими в Глушковском районе Курской области. Фото © Telegram / Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV