В одном из уже освобождённых российскими войсками населённых пунктов Курской области при зачистке от остатков ВСУ нашли тело украинского бойца в промышленном холодильнике. Соратники, вероятно, бросили его, когда начали отступать, объяснил сотрудник российских силовых структур.

«В ходе зачистки одного из населённых пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших», — сообщил силовик в беседе с РИА «Новости».