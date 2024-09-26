В курском селе нашли холодильник с телом бойца ВСУ, брошенного товарищами
В одном из уже освобождённых российскими войсками населённых пунктов Курской области при зачистке от остатков ВСУ нашли тело украинского бойца в промышленном холодильнике. Соратники, вероятно, бросили его, когда начали отступать, объяснил сотрудник российских силовых структур.
«В ходе зачистки одного из населённых пунктов Курской области наше подразделение в подвале жилого дома обнаружило промышленный холодильник, вероятно, украденный из магазина. В холодильнике был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, что может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших», — сообщил силовик в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru ранее боец бригады «Пятнашка» Адигам рассказал о том, как украинский военный во время штурма села Борки российскими подразделениями сутки сидел в подвале рядом с телом своего погибшего сослуживца. Операция по освобождению населённого пункта длилась два дня, всё это время военнослужащие армии России предлагали украинцам сдаться в плен, но отсиживавшийся под домом вэсэушник решил сложить оружие далеко не сразу.
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