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26 сентября, 14:25

Затравленный украинцами дезертир из ВСУ объяснил самоволку: «В бригаде командир, я и два бойца»

Боец ВСУ Гнездилов заявил, что дезертировал, когда их в бригаде осталось четверо

Военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hnezdilovss

Военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hnezdilovss

Обвинения в дезертирстве из 56-й бригады ВСУ бестолковые, поскольку в подразделении почти не осталось бойцов. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов интервью изданию «Бабель» в ответ на обвинения после публичного объявления об уходе в самоволку. Пост в соцсетях привёл к хейту, поэтому он поспешил оправдаться – дело в том, что в его подразделении в живых осталось всего четверо бойцов.

«Нет людей. Закончились люди. Остался мой командир, я и два человека», — объясняет солдат.

С его слов, причиной гибели большинства военнослужащих из 56-й бригады ВСУ стало отсутствие ротации и долгие изнурительные бои. Гнездилов признал, что совершил уголовное преступление, но «законодательство не регулирует этот вопрос».

«Мне говорят, что это из-за меня фронт рухнет, а не из-за тех, кто провалил и проваливает мобилизацию. Я апеллирую к способности государства долгосрочно защищать себя. Если оно не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не будет», — заключил украинец.

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Ранее военный эксперт в беседе с Life.ru заявил, что солдаты украинских ВС целыми пачками сдаются в плен российской армии. При этом, бросая позиции, они не возвращаются в сторону Киева, а принимают решение сдаться ВС РФ.

Владимир Озеров
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