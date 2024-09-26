Затравленный украинцами дезертир из ВСУ объяснил самоволку: «В бригаде командир, я и два бойца»
Боец ВСУ Гнездилов заявил, что дезертировал, когда их в бригаде осталось четверо
Военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hnezdilovss
Обвинения в дезертирстве из 56-й бригады ВСУ бестолковые, поскольку в подразделении почти не осталось бойцов. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Сергей Гнездилов интервью изданию «Бабель» в ответ на обвинения после публичного объявления об уходе в самоволку. Пост в соцсетях привёл к хейту, поэтому он поспешил оправдаться – дело в том, что в его подразделении в живых осталось всего четверо бойцов.
«Нет людей. Закончились люди. Остался мой командир, я и два человека», — объясняет солдат.
С его слов, причиной гибели большинства военнослужащих из 56-й бригады ВСУ стало отсутствие ротации и долгие изнурительные бои. Гнездилов признал, что совершил уголовное преступление, но «законодательство не регулирует этот вопрос».
«Мне говорят, что это из-за меня фронт рухнет, а не из-за тех, кто провалил и проваливает мобилизацию. Я апеллирую к способности государства долгосрочно защищать себя. Если оно не может мобилизовать столько людей, сколько нужно для защиты, то государства не будет», — заключил украинец.
Ранее военный эксперт в беседе с Life.ru заявил, что солдаты украинских ВС целыми пачками сдаются в плен российской армии. При этом, бросая позиции, они не возвращаются в сторону Киева, а принимают решение сдаться ВС РФ.