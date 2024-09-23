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23 сентября, 06:17

«Крепостное право не отменено»: Солдат вывалил правду о службе в ВСУ и ушёл в самоволку

Военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом

Служба в украинских войсках имеет серьёзный недостаток — солдатам не объясняют, сколько они будут служить. В связи с этим военнослущий ВСУ Сергей Гнездилов заявил в социальных сетях, что уходит в «самоволку», и сравнил воинскую обязанность в Незалежной с крепостным правом.

«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, до установления чётких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — указал Гнездилов.

Для тех, кто давно служит в ВСУ, военнослужащий потребовал демобилизации. Отсутствие чёткого срока службы, по словам бойца, создаёт впечатление, что «крепостное право не отменено».

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Мария Любицкая
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