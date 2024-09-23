Служба в украинских войсках имеет серьёзный недостаток — солдатам не объясняют, сколько они будут служить. В связи с этим военнослущий ВСУ Сергей Гнездилов заявил в социальных сетях, что уходит в «самоволку», и сравнил воинскую обязанность в Незалежной с крепостным правом.

«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, до установления чётких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — указал Гнездилов.

Для тех, кто давно служит в ВСУ, военнослужащий потребовал демобилизации. Отсутствие чёткого срока службы, по словам бойца, создаёт впечатление, что «крепостное право не отменено».