«Крепостное право не отменено»: Солдат вывалил правду о службе в ВСУ и ушёл в самоволку
Военнослужащий Гнездилов сравнил службу в ВСУ с крепостным правом
Служба в украинских войсках имеет серьёзный недостаток — солдатам не объясняют, сколько они будут служить. В связи с этим военнослущий ВСУ Сергей Гнездилов заявил в социальных сетях, что уходит в «самоволку», и сравнил воинскую обязанность в Незалежной с крепостным правом.
«С сегодняшнего дня я иду в СЗЧ, до установления чётких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за спиной пять лет безупречной солдатской службы», — указал Гнездилов.
Для тех, кто давно служит в ВСУ, военнослужащий потребовал демобилизации. Отсутствие чёткого срока службы, по словам бойца, создаёт впечатление, что «крепостное право не отменено».
Ранее Life.ru рассказывал историю командира отделения украинской механизированной бригады Виктора Павлушина, который попал под массированный российский обстрел и понял, что помощи от своих ждать не приходится. Тогда он вышел на открытое место и обратился к приближающимся бойцам ВС РФ с просьбой его не мучить и застрелить на месте. Однако наши военнослужащие выбрали третий вариант и просто забрали в плен.
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