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22 сентября, 03:12

Антисанитария и голод: Пленные ВСУшники рассказали об ужасных условиях на позициях

Алаудинов: Пленные бойцы ВСУ жалуются на дефицит провианта и ужасные условия

Взятые в плен военнослужащие ВС Украины все как один сетуют на ужасные условия несения службы, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам генерал-майора, жалобы касаются как дефицита провианта, так и нежелания командования проводить ротацию.

«Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них», — заявил в видеообращении замначальника главного военно-политического управления МО РФ.

Алаудинов подчеркнул, что для ВСУ на всей линии соприкосновения выстроилась катастрофическая ситуация. Если так пойдёт и дальше, совсем скоро оборона киевского режима может рухнуть.

Здесь несладко: Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывает солдат
Здесь несладко: Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывает солдат

Хуже всего дело для противника обстоит в Курской области, где за месяц с небольшим неприятель потерял почти 16 тысяч солдат убитыми, свыше 120 танков и около тысячи бронемашин различного типа. Охоту на приспешников киевского режима ведут вертолёты, штурмовая авиация и операторы беспилотников, которые приучили боевиков бояться неба.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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