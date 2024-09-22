Антисанитария и голод: Пленные ВСУшники рассказали об ужасных условиях на позициях

Взятые в плен военнослужащие ВС Украины все как один сетуют на ужасные условия несения службы, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам генерал-майора, жалобы касаются как дефицита провианта, так и нежелания командования проводить ротацию.

«Пленные рассказывают, что реально все уже плачутся, говорят, что уже менять их некем. Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них», — заявил в видеообращении замначальника главного военно-политического управления МО РФ.