Россия подняла в небо ‎асов и стёрла в пыль новые «‎армии вторжения» ВСУ на границе

Российские военные за минувшие сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через госграницу РФ в районе Нового Пути и Медвежьего в Курской области. На охоту за новыми «‎армиями вторжения» вылетела авиация, враг лишился боевой техники и десятков солдат, отчитались в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, БМП, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения», — перечислили в МО РФ.

Помимо этого украинские военные не досчитались бронированной ремонтно-эвакуационной машины и двух автомобилей.