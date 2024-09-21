Россия подняла в небо асов и стёрла в пыль новые «армии вторжения» ВСУ на границе
ВС РФ за день отразили три попытки ВСУ прорваться через границу под Курском
Су-25 в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские военные за минувшие сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через госграницу РФ в районе Нового Пути и Медвежьего в Курской области. На охоту за новыми «армиями вторжения» вылетела авиация, враг лишился боевой техники и десятков солдат, отчитались в Минобороны России.
«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, БМП, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения», — перечислили в МО РФ.
Помимо этого украинские военные не досчитались бронированной ремонтно-эвакуационной машины и двух автомобилей.
ВСУ продолжают терять людей и технику в курском приграничье на фоне контратаки ВС РФ в регионе. Ранее Алаудинов доложил, что в Суджанском районе российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от сил ВСУ. Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые организовали Вооружённые силы Украины.