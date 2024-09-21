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21 сентября, 11:43

Россия подняла в небо ‎асов и стёрла в пыль новые «‎армии вторжения» ВСУ на границе

ВС РФ за день отразили три попытки ВСУ прорваться через границу под Курском

Су-25 в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Су-25 в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военные за минувшие сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через госграницу РФ в районе Нового Пути и Медвежьего в Курской области. На охоту за новыми «‎армиями вторжения» вылетела авиация, враг лишился боевой техники и десятков солдат, отчитались в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, БМП, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения», — перечислили в МО РФ.

Помимо этого украинские военные не досчитались бронированной ремонтно-эвакуационной машины и двух автомобилей.

Армия России уничтожила 15650 солдат и 124 танка ВСУ под Курском
Армия России уничтожила 15650 солдат и 124 танка ВСУ под Курском

ВСУ продолжают терять людей и технику в курском приграничье на фоне контратаки ВС РФ в регионе. Ранее Алаудинов доложил, что в Суджанском районе российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от сил ВСУ. Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые организовали Вооружённые силы Украины.

Андрей Бражников
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